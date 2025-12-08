Dunong Forum mihatag higayon sa SLP associations sa mas dako nga merkado

Malampuson nga gipahigayon sa Sustainable Livelihood Program (SLP) ang Dunong Forum 2025 nga nagtigom sa 98 ka representante sa SLP Associations gikan sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon.
Ang duha ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagpalapad sa kahibalo sa mga asosasyon ug pagdasig kanila sa pag-angkon og akreditasyon aron mas mapaayo ang ilang operasyon ug maka-access sa mas daghang oportunidad.
Ang Dunong Forum nahimong plataporma aron makapaambit ang mga asosasyon sa ilang kasinatian, best practices ug success stories, ug magtinabangay sa pagpalambo sa ilang livelihood projects ug paglig-on sa ilang organisasyon.
Nitambong sab ang mga resource speaker gikan sa Department of Labor and Employment (Dole), Cooperative Development Authority (CDA), ug Government Procurement Service sa Department of Budget and Management (DBM)nga nagtuki sa proseso sa registration ug akreditasyon, mga benepisyo niini, ug paagi sa pag-apil sa government procurement pinaagi sa Philippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS).
Dako ang interes sa mga partisipante sa estorya sa Camarin Consumers Cooperative nga nakadaog og P857,412 nga kontrata alang sa Supplemental Feeding Program (SFP). Sila naghatag og pagkaon ug raw materials para sa 120 ka feeding days sa nagkadaiyang daycare centers.
Kini nga pananglitan nagdasig sa uban pang asosasyon nga mosulod sa CDA accreditation ug motan-aw sa mas dagkong government opportunities.
Dako ang pasalamat ni Lorena Yaton, presidente sa Lucky 23 Wholesalers Association sa Lapu-Lapu City, sa DSWD ug SLP ug magparehistro samtang nagtan-aw pa kon sa Dole ba o CDA magpaakredit, lakip ang ilang plano nga mag-PhilGEPS.
Samtang si Reyna Chris Remonsada sa Montealegre Vendors 8Ps Consumers Cooperative malampusong nakarehistro sa PhilGEPS atol sa live demo.
Sa tabang sa SLP Field Office 7, 19 ka asosasyon ang narehistro sa Dole, 3 sa SEC, ug 2 sa CDA. Gipahibalo sab ni Ma. Giovana Roselyn Abada nga lima ka asosasyon ang opisyal na nga suppliers sa SFP nga adunay total contract nga kapin P4 milyunes.
Ang Dunong Forum 2025 nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa SLP sa pag-empower sa mga komunidad ug pagpalig-on sa livelihood associations aron mahimong andam sa mas dako nga merkado ug oportunidad. / PR