Duran Duran party gisurpresa karaang kahigalaan ni Bongbong Marcos

Gipasabot sa Presidential Communications Office (PCO) niadtong Sabado, Septiyembre 14, 2024 nga gidalitan si President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. og surpresang birthday party sa iyang “dugay na nga mga higala.”

Sa usa ka pamahayag, ang PCO niingon nga nagsaulog si Marcos sa iyang adlaw nga natawhan niadtong Biyernes, Septiyembre 13 nga sama usa ka regular working day.

“The President celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and the sick, and his deep appreciation for the farmers who feed the nation,” pamahayag sa PCO, nga nibutyag nga giablihan ni Marcos ang Malacañang niadtong higayuna diin adunay food booths nga naghuwat sa mga tawo nga ning-greet kaniya.

Human sa makaluya nga adlaw sa pagtambong sa opisyal niyang mga kalihikan, si Marcos nitunga sa kasaulogan nga gidalit sa iyang dugay na nga mga higala sa usa ka hotel sa Pasay City.

“…And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran,” dugang sa PCO.

Ang Duran Duran usa ka sikat nga banda sa tibuok kalibutan niadtong dekada 90.

Human gi-post ni blogger Sass Sassot sa social ang performance sa Duran Duran atol sa kasaulogan, gibaha og mga pagsaway sa netizens si Marcos.

Ang mga Marcos dugay na nga gisaway tungod sa luho nga estilo sa kinabuhi niini.

Ang pulong “imeldific” gibasi sa matriarch sa pamilya nga si Imelda Marcos, kinsa naila sa iyang pagkagastador.

Niadtong Oktubre 2022, si Marcos gisaway sa publiko human siya nasigpatan nga nagtan-aw sa Formula One Grand Prix race sa Singapore diin niadtong higayuna, gikusokuso og super typhoon ang pipila ka mga dapit sa Pilipinas.

Ningsaka sab ang mga kilay sa netizens dihang nisakay si Marcos og helicopter aron makatan-aw on konsiyerto sa Coldplay niadtong Enero 2024./HDT/SunStar Philippines