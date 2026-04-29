Durant di gihapon makaduwa karon

Gianunsyo sa Houston Rockets nga dili lang gihapon makabalik pagduwa ang ilang pambatong si Kevin Durant sa ilang pag-asdang sa Los Angeles Lakers karong Huwebes, Abril 30, 2026, sa Game 5 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Si Durant, kinsa maoy MVP niadtong 2013-14 season, wala nakaduwa sa Game 1 tungod sa nasinati niyang angol (right knee contusion).
Nakabalik siya pagduwa sa Game 2 apan nipalta na sab kini sa Games 3 ug 4 tungod kay nakasinati kini’g laing angol (left ankle sprain ug bone bruise).
Ning maong series, naglabaw ang Lakers, 3-1. / Gikan sa wires