Durant di gihapon makaduwa sa G#6

Dili gihapon makaduwa ang pambato sa Houston Rockets nga si Kevin Durant sa ilang pag-host sa Los Angeles Lakers sa Game 6 sa ilang Western Conference 1st round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs karong Sabado, Mayo 2, 2026 (PH time).
Si Durant wala makaduwa sa Game 1 tungod kay aduna siyay angol sa iyang wala nga tuhod. Nakaduwa ra hinuon siya pagbalik sa Game 2 apan nakasinati na sab siya og laing angol (left ankle).
Ang nahitabo ni Durant usa sa mga hinungdan nga nalubong ang Rockets sa series, 0-3. / Gikan sa wires