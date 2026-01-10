Durant milabaw kang Chamberlain sa scoring

Naapsan na ni Kevin Durant ang legendary nga si Wilt Chamberlain para sa ikapito nga pwesto sa National Basketball Association (NBA) all-time career scoring list human sa usa ka 3-pointer sa third quarter sa duwa sa Houston Rockets batok sa Portland Trail Blazers niadtong Sabado, Enero 10, 2026 (PH time).

Nagkinahanglan og 15 puntos si Durant pagsulod sa duwa aron malabwan si Chamberlain, nga adunay og 31,419 puntos. Ang tres ni Durant sa nahibiling 7:57 sa ika-tulong quarter naghatag kaniya og 31,422 puntos.

Si Dirk Nowitzki anaa sa ikaunom nga pwesto sa career list nga adunay 31,560 puntos.

Si Durant, 37 anyos, anaa na sa iyang ika-18 nga season sa NBA ug usa ka 15-time All-Star. Nakabuhat usab siya og 8,000 career rebounds niadtong Sabado.

“No, it doesn’t amaze me when you see the work ethic and what he does on a day-to-day basis,” sigon ni Rockets coach Ime Udoka

Niingon si Blazers coach Tiago Splitter nga nahinumduman niya nga nibilib siya kang Durant kaniadto samtang bata pa kini nga nagduwa sa Oklahoma City.

“Just a young Kevin Durant, scoring 30 every night, and he just keeps doing that, which is amazing,” ni Splitter. “At his age, of course, he’s probably at the end of his career, but just doing that every night is just impressive.”

Sa dihang gipahibalo ang milestone ngadto sa fans, gihatagan si Durang og mainiton nga pakpak sulod sa Moda Center. / RSC