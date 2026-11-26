Nahimong ikalima nga magduduwa si Houston Rockets superstar Kevin Durant sa kasaysayan sa National Basketall Association (NBA) nga nakaabot og 33,000 career points.
Nahitabo kini dihang nakapabuto og three-point bomb si Durant sa 2nd quarter atol sa ilang kadaugan batok sa Phoenix Suns, 116-104, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 26, 2026 (PH time).
Pagkahuman sa duwa, niabot og 33,006 puntos sa kinatibuk-an ang nahimo ni Durant, kinsa nakig-uban si Durant nila ni LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, ug Kobe Bryant ning maong listahan. / Gikan sa wires