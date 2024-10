Durant nakahimo og 29,000 career points

Ang lethal scorer nga si Kevin Durant nahimong ikawalo nga player sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA) nga nakabuhat og 29,000 career points.

Nakab-ot kini ni Durant nga milestone kagahapon, Oktubre 27 (PH time), sa 114-102 nga kadaogan sa Phoenix Suns batok Dallas Mavericks.

Ang 14-time All-Star mipabuto og 31 puntos batok sa Mavs ug mipasaka sa iyang total career points ngadto sa 29,010 sulod sa 17 ka seasons ubos sa Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets ug kasamtangan nga team ang Phoenix Suns.

Ang 36-anyos nga si Durant nag-average og 27.3 puntos sulod sa 1,064 ka duwa.

Gipasalamatan ni Durant ang mga tawo nga nitabang kaniya aron maabot niya ang iyang sitwasyon karon.

“I've got to give credit to the people who have helped me since I was a kid,” sigon niini. “Teammates who passed me the ball, set screens for me, coaches who drew up plays for me.”

Ang NBA career scoring leader mao si LeBron James (40,543 points).

Gisundan siya nila Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain ug Durant.

“What a tribute to a great, generational talent,” matod ni Suns coach Mike Budenholzer. “I feel incredibly lucky to be around him every day.”

Nasulod sa NBA si Durant tuig 2007 isip second overall pick sa Supersonics.

Sa iyang NBA career, nahimo siyang 2-time NBA champion, 2-time NBA Finals MVP, 1-time league MVP, 2-time All-Star Game MVP, ug 14-time All-Star. / RSC