Durant nangulo dayun sa Rockets

Nihimo dayon og langas si Kevin Durant sa labing una niyang pagduwa isip sakop sa Houston Rockets ug napangulohan niya ang iyang bag-ong team ngadto sa kadaugan batok sa Utah Jazz, 14-127, sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) preseason.
Si Durant nimugna og 20 puntos sa 7-of-10 shooting ug iya kining nahimo sulod lang sa 23 ka minutos nga pagduwa.
Nasipyat si Durant sa nag-una niyang tulo ka itsa apan human niini, pito ka sunodsunod nga itsa na ang iyang napasulod.
Ang labing una niyang puntos isip usa ka Rocket mao ang elbow pull-up nga kadaghan na niyang nahimo sukad masukad.
Ning sangkaa, nabuhat ni Durant ang naandan niyang gimbuhaton ug daw komportable siya makigduwa sa iyang bag-o nga mga kauban.
Nakitaan sab dayon og dakong potensyal ang kombinasyon nila ni Durant, Alperen Sengun, ug Amen Thompson, nga giingon maoy bag-ong Big 3 sa NBA. Ang ilang kombinasyon nirehistro og hiniusang 52 puntos, 20 assists, ug 14 rebounds niini lang sangkaa.
Kon wala’y kakulian nga mahitabo, gituohan niini pa lang ka sayo nga pulos mahimong All-Star ang tulo ka magduduwa.
Si Durant kinsa 15-time All-Star ug maoy 2014 MVP, kauban si Clint Capela nabalhin sa Rockets gikan sa Pheonix Suns baylo nila ni Jalen Green, Dillon Brooks, Daeqwon Plowden, duha ka first-round picks, ug tulo ka second-round picks.
Sa laing mga duwa, ningdaog ang Golden State Warriors batok sa Portland Trail Blazers, 129-123, Toronto Raptors batok sa Sacramento Kings, 130-122, Boston Celtics batok Memphis Grizzlies, 121-103, San Antonio Spurs batok Miami Heat, 112-107. / Gikan sa wires