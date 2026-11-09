Duren 2 ka semana pa una makabalik

Gilaumang masumpayan og duha ka semana una pa makabalik pagduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) ang pambatong big man sa Detroit Pistons nga si Jalen Duren, kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang nasinating hamstring injury.
Hinuon, gianunsiyo sa Pistons nga gitugtan na si Duren nga moapil sa tanang mga kalihukan sa team gawas lang sa aktuwal nga duwa.
Nasinati ni Duren ang iyang angol atol sa ikaduhang duwa pa lang sa Pistons sa season diin ilang gipabugnaw ang Miami Heat, 128-111, niadtong Oktubre 23, 2026. / Gikan sa wires