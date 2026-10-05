Duren gusto mahimo nga ‘Piston fo Life’

Sa iyang pakighimamat sa reporters sa labing unang higayon sukad sa iyang pagpirma og bag-ong kontrata sa Detriot Pistons nga molanat og lima ka mga tuig ug nagbalor og $200 million, adunay mahinungdanong mensahe si All-Star center jalen Duren sa iyang mga sumosunod sa team.
Gibutyag ni Duren nga gusto niyang mahimong “Piston for life.”
“A lot of emotions, a lot of emotions. I’m just happy for my family,” matod ni Duren, kinsa gituohang mabalhin og laing team sa National Basketball Association (NBA) human kini wala nakauyon sa inisyal nga kontratang gitanyag sa Pistons. / Gikan sa wires