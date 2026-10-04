Duren mipirma og bag-o nga kontrata sa Pistons

Gipahibalo sa Detroit Pistons nga ilang gihatag og contact extension ang All-NBA center nga si Jalen Duren niadtong Dominggo, Oktubre 4, 2026 (PH time).
Wala hinuon gipahibalo sa Pistons kon pila ang balor sa maong kontrata, apan gibalita kini daan sa The Athletic nga anaa sa $200 milyones sulod sa lima ka tuig.
Ang 22-anyos nga si Duren nag-average og career-high 19.5 puntos ug 10.5 rebounds sa miaging regular-season games sa NBA.
Nakatabang kini sa 60-22 (win-loss) record sa Pistons sa regular season. Apan sa playoffs, napilde sila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference semifinals. / RSC