Duren papirmahon balik sa Pistons

Usa sa mga prayoridad sa Detroit Pistons ning puntoha mao ang makapirma pagbalik og kontrata kanila ang ilang pambatong sentro nga si Jalen Duren sa offseason sa National Basketball Association (NBA).
Mismong si Pistons general manager Trajan Langdon ang niingon niini.
Si Duren, kinsa nahimong All-Star sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) sa labing unang higayon, mahimo na nga restricted free agent karong summer.
Apan gilauman nga tupngan o kaha labwan sa Pistons ang bisan unya nga tanyag nga madawat ni Duren sa laing teams sa umaabot. / Gikan sa wires