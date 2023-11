Duterte andam nga magpapriso

Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte niingon nga andam siyang mabalhog sa prisohan human niisyu ang korte sa Quezon City og subpoena kalabot sa kasong kriminal nga gipasaka batok kaniya ni ACT Teachers’ partylist Representative France Castro.

“Magpakulong na lang ako. Kasi wala naman akong... Ino-opress ako ni France ,” matod ni Duterte, dihang gipangutana kalabot sa iyang tubag sa subpoena nga giluwatan sa Quezon City Prosecutor’s Office sa Miyerkules, Nobiyembre 15, atol sa television program Gikan sa Masa, Para sa Masa sa Sonshine Media Network International.

“Pero paglabas ko talagang, paglabas ko sa, magpakulong ako, paglabas ko, hanapin [muted]. Alam mo nakikinig lahat ng military, intelligence community. Akala mo happy yan sila?” dugang niya.

Ang korte mimando kanila ni Duterte ug Castro nga moatubang sa piskaliya sa Disyembre 4 ug 11 aron isumite ang ilang mga pahayag sa pagsugod sa imbestigasyon sa reklamo sa naulahi.

Ang mga kaso naggumikan sa pamahayag ni Duterte diin iyang gi-tag si Castro nga usa ka komunista, ug midugang nga gusto niya silang patyon.

Iyang gihimo ang maong mga pamahayag samtang iyang gidepensahan ang hangyo alang sa confidential funds sa Office of the Vice President (OVP) ug sa Department of Education, nga parehong ubos sa iyang anak nga si Bise Presidente Sara Duterte-Carpio.

Ang House of Representatives una nang nihubo sa DepEd ug OVP sa ilang confidential funds ug gi-reallocate ang budget ngadto sa mga ahensya sa gobyerno nga nagdumala sa pagbantay sa teritoryo sa nasod sa West Philippine Sea taliwala sa padayon nga pagpanghasi sa China.

Ang subpoena wa hinuon makapugong kang Duterte sa pagluwat og laing offensive nga pamahayag batok kang Castro atol sa programa.

“Kaya ikaw, France (Castro), how do you solve the problem now? Kaya ‘yung statement kong komunista patayin, kasali ka — dapat!” ingon siya. (SunStar Philippines)