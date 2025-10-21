Duterte, Bong Go gikasuhan og plunder, graft

Nisumite og mga kasong plunder ug graft si kanhi Senador Antonio Trillanes IV niadtong Martes, Oktubre 21, 2025, batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Christopher “Bong” Go.
Gisang-at ni Trillanes ang mga reklamo batok nila ni Duterte, Go, ug sa amahan ug igsuon sa senador kinsa maoy mga tag-iya sa CLTG Builders ug Alfrego Builders, matag usa, didto sa Office of the Ombudsman.
Sa iyang mga reklamo, giakusahan ni Trillanes si Duterte, Go, ug ang iyang mga paryente nga nagpaagas og binilyong kantidad sa pundo sa gobiyerno ngadto sa mga proyekto sa imprastraktura nga gihatag ngadto sa maong mga construction firm.
Matod niya, gikan sa 2016 hangtod karon, ang CLTG Builders ug Alfrego Builders nakakuha og kapin sa 200 ka mga proyekto sa imprastraktura sa gobiyerno, kasagaran sa rehiyon sa Davao, nga gibana-bana nga nagkantidad og P6.95 bilyunes.
Giangkon ni Trillanes nga kapin sa P816 milyunes sa maong mga kontrata nakuha pinaagi sa usa ka joint venture tali sa CLTG Builders ug St. Gerrard Construction, usa ka kompanya nga gipanag-iya sa Discaya couple nga nalambigit sa kwestiyunableng mga flood control nga proyekto.
Namatikdan sab ni Trillanes nga ang duha ka kompanya nakakuha og bilyon-bilyong kantidad sa mga kontrata sa gobiyerno gikan pa kaniadtong 2008 sa dihang si Duterte nagsilbi pa nga mayor sa Davao City.
Sa usa ka interbyu sa mga tigbalita, gisubli ni Trillanes ang suod nga relasyon nila ni Duterte ug Go.
“Ang main plunderer rito ay si Bong Go kasi siya ang central figure dun sa tatay at kapatid, tapos ‘yung kanyang relationship with Duterte enabled this. Ang pumipirma, ang naga-appprove ay itong si Duterte pero nasa likod niya itong si Bong Go,” matod ni Trillanes.
“Ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bong Go at Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi naimpluwensyahan ito para makuha ang kontrata ng mga kamag-anak ni Senator Go. Bawal ito. Hindi pwedeng bigyan ng kontrata ‘yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to fourth degree of consanguinity and affinity, pero ito first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipili ang kamag-anak niya kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito,” dugang niya.
Agi og tubag sa mga reklamo, gihangyo ni Go si Trillanes nga dili mobali sa tinuod nga isyu bahin sa mga anomaliya sa flood control.
Iyang gisubli nga kon aduna gayuy ebidensya nga maglambigit sa iyang pamilya sa mga iregularidad sa mga proyekto sa gobiyerno, siya mismo ang mosang-at og kaso batok kanila.