Duterte di mangayo og tabang ni Marcos

Kanhi Presidente Rodrigo Duterte moatubang sa imbestigasyon sa International Criminal Court (ICC) kalabot sa war on drugs sa iyang administrasyon, ug dili mangayo og tabang gikan sa nipuli kaniya nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Gisulti kini ni Duterte sa pakighinabi sa iyang kanhi presidential spokesperson nga si Salvador Panelo nga gisibya sa dzRJ, diin giklaro usab niya nga walay labot si Marcos sa pag-imbestigar kaniya sa ICC.

“Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help,” matod sa kanhi Davao City Mayor, kinsa niklaro nga ang imbestigasyon nagsugod pa niadtong unom ka tuig niya nga termino.

Nagpabiling lig-on ang baruganan ni Duterte nga way hurisdiksyon kaniya ang ICC, lakip na ang pagsilbi sa warrant of arrest.

“Dili ako mahuhuli talaga. Mahuli nila ako, patay, “ matod niya.

Matod pa niya nga dili siya gusto nga maapil si Marcos sa iyang sitwasyon.

Sa sayo pa, si kanhi presiden­tial spokesperson Harry Roque nipadayag og kaalarma sa uma­abot nga pagdakop kang Du­terte base sa warrant of arrest gikan sa ICC.

Si Roque miingon nga ang way kahadlok nga si Duterte nisaad nga ang ICC “dili makadakop kaniya nga buhi.”

Ang warrant of arrest giingong giisyu batok kang Duterte kalabot sa imbestigasyon sa ICC sa crimes against humanity sa pagpatuman sa iyang war on drugs.

Wala pay nadawat nga impormasyon ang Philippine National Police (PNP) kalabot sa giingong warrant of arrest batok kang Duterte.

Sa laing bahin, gisubli na ni Marcos nga wala niya giila ang hurisdiksyon sa ICC sa Pilipinas.

Iyang gihulagway ang pagsulod sa ICC sa nasod nga hulga sa sobereniya sa Pilipinas.

Nipadayag na sab ang PNP nga di sila mo-serve sa warrant of arrest batok kang Duterte, kana kon duna man. (RGL)