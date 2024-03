Duterte gitudlo nga administrador ni Quibolo

Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gihinganlan nga tagdumala sa mga kabtangan sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC), nga gitukod sa iyang suod nga higala nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Gipahibalo kini kaniadtong Biyernes, Marso 8, 2024, sa media arm sa relihiyusong grupo, Sonshine Media Network International (SMNI), sa X (kaniadto Twitter), apan way dugang nga mga detalye nga gihatag.

“JUST IN: Former President Rodrigo Duterte is appointed as new administrator for KOJC properties,” nagkanayon ang post sa SMNI.

Ang pahibalo niabot human ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality nanawagan nga dakpon si Quiboloy tungod sa iyang kapakyas sa pagtambong sa hearing sa panel sa giingong sexual abuses ug uban pang krimen nga nahimo sa lider sa grupo sa relihiyon.

Si Senador Risa Hontiveros, kinsa maoy chairman sa komite, ni-cite kang Quiboloy og contempt niadtong Marso 5, 2024.

Labing menos upat ka mga senador, pinangulohan ni Senador Robin Padilla, wala ning-uyon sa panawagan ni Hontiveros, apan ang panel nihatag sa grupo ni Padilla ug ubang mga sakop sa Senado nga mahimong supakon ang pagluwat og contempt order batok kang Quiboloy pito ka adlaw aron mapormal ang pagsupak.

Karong bag-o usab, ang korte sa Estados Unidos nimando sa pagtangtang sa seal sa warrant of arrest batok kang Quiboloy.

Si Quiboloy niingon sa sayo pa nga dili siya mosumitir sa iyang kaugalingon sa Senate inquiry, nitataw nga iya lang atubangon ang mga reklamo batok kaniya pinaagi sa hukmanan.

Giakusahan usab niya ang gobyerno sa US ug Pilipinas nga naglaraw nga wagtangon siya pinaagi sa rendition o pagpatay. Gisalikway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pangangkon ni Quiboloy.

Ang Department of Justice niingon kaniadtong Marso 4 nga ang mga kaso alang sa qualified human trafficking ug child abuse ipasaka batok sa lider sa KOJC. / LMY