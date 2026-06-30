Duterte, Go gilaumang motunga sa SLA opening

Gilaumang motunga isip pinasidunggang mga dinapit sila si Vice President Sara Duterte ug Senator Bong Go sa opening ceremony sa Sinag Liga Asya (SLA) Junior World Showcase Season 3.0 karong Miyerkules sa buntag, Hulyo 1, 2026, sa New Cebu Coliseum.

Ang duha ka prominenteng mga personalidad sa nasod mao ang guest speakers sa pagsugod sa labing dakong grassroots basketball event sa nasod karong tuiga.

Gilauman sab ang presensya nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Archival sa kalihukan lakip na sila si Cebu City Sports Commission (CCSC) ug Cebu Provincial Sports Commission (CPSC) Chairman Dr. Rhoel Dejano, University of Cebu (UC) Chairman Atty. Augusto W. Go, ug SLA Chairman Rocky Chan.

Ang opening program sugdan sa alas 8:00 sa buntag unya inig human niini, sugdan dayon ang aktuwal nga kombati sa lima ka mga adlaw nga kompetisyon.

Moabot sa 50 ka teams gikan sa United States, Canada, United Kingdom, Australia, United Arab Emirates, ug host Philippines ang magkombati sa kompetisyon.

Ang teams nga morepresentar sa Pilipinas nagagikan sa Manila, Davao, Cebu, Ormoc, ug Panaon.

Ang age categories mao ang 13-Under (born 2013), 15-Under (born 2011), 17-Under (born 2009), 19-Under (born 2007), ug 23-Under (born 2003).

Sa kadaghang mga partisipante, upat ka venues ang gamiton sa torneyo. Kini mao ang New Cebu Coliseum, Cebu City Sports Institute sa Sawang Calero, Magnum Sports Complex, ug University of San Carlos (USC) Main Gymnasium. / ESL