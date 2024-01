Duterte kang Marcos: ‘Bangag, adik’

Kanhi Presidente Rodrigo Duterte niatake sa mipuli kaniya nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., pinaagi sa iyang pagbalikbalik nga pagtawag kaniya nga “drug addict” atol sa prayer rally sa Davao City niadtong Dominggo sa gabii, Enero 28, 2024.

Ang kalihukan maoy pagsupak sa kontrobersyal nga people’s initiative (PI) for Charter change (Cha-cha) nga gipahigayon dungan sa kick-off rally sa administrasyon sa Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand.

Lakip sa ningtambong sa maong kalihukan mao sila si Senador Imee Marcos ug Christopher “Bong” Go, Davao City First District Representative Paolo Duterte, Davao del Norte First District Representative ug kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez, Bise Presidente Sara Duterte-Carpio ug kanhi executive secretary ni Presidente Marcos nga si Victor Rodriguez.

Sa iyang pakigpulong, gisaway ni Duterte ang pagduso sa administrasyon alang sa Cha-cha pinaagi sa PI, nga nagtumong sa pag-amendar sa 1987 Constitution, pinaagi sa pagbayad sa publiko bugti sa ilang pirma.

“Anong gusto ninyong response? Ni wala kayong seminar na ganon. You never educated the Filipino people, you want the Filipino to remain ignorant para (so) you can do what you want with the country. Yan ang totoo kasi ginag*go ninyo para walang alam ang taong bayan,” matod ni Duterte.

“Well, kaming nakapag-aral at may alam na konti, hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo ‘yung signature ng Pilipino. Yun ba ang people’s initiative?,” dugang niya.

Gipasidan-an sa kanhi Presidente si Marcos nga posibleng makasinati siya sa kapalaran sa iyang amahan sama sa iyang pag-akusar kaniya nga “bangag.”

Si Duterte nikutlo sa intelligence information gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nga si Marcos nalakip sa drugs watch list.

“Nung ako mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon ‘yung pangalan mo (Marcos). Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung di man magkaibigan, magkakilala. Eh ikaw eh, pumapasok kayo nang alanganin. Mister President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo ‘yan. Ako lang nagmamakaawa kasi it (PI) will divide the nation at madugo itong panahong ito,” matod niya.

Si Duterte niingon nga ang nag-unang motibo sa Cha-cha mao ang pagpabilin sa pipila ka indibidwal sa gahom.

“Ang parliament, ang vision niyan, karamihan galing kay (First Lady) Liza Marcos, pati kay (House Speaker Martin) Romualdez. Si Bongbong, bangag iyan. That’s why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag ang ating presidente. Kayong mga military, alam ninyo ‘yan. Lalo na ‘yung nasa Malacañang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na Presidente, p*t*ng inang iyan,” matod niya. / TPM sa Suntar Philippines