Duterte: Krimen nga may kalabutan sa drugas misaka

Ang mga krimen nga may kalambigitan sa gidiling druga nisaka na usab ubos sa kasamtangang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sumala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Lunes, Oktubre 28, 2024.

“I hate drugs. I loathe purveyors, the merchants and the pushers of these demonizing elements. I have never failed. This was my covenant to the Filipinos who believed in me and to this day, most still agree in what the government has achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Children raped, people killed, robbed and just recently a drug den was raided near Malacañang complex,” matod ni Duterte sa iyang pagtambong sa pag-abli sa Senate Blue Ribbon subcommittee investigation sa giingong extrajudicial killings (EJKs).

“This clearly manifests that purveyors of this menace are back in. Filipinos are anxious and distressed,” matod niya.

Si Duterte nabutang sa kontrobersiya tungod sa kamatayon sa kapin sa 6,200 ka mga giingong drug suspect nga namatay ubos sa iyang administrasyon nga pagsumpo sa ilegal nga drugas.

Hinuon, iyang gipasabot nga ang mga pagpatay nga may kalambigitan sa druga sulod sa iyang unom ka tuig nga termino dili gipasiugdahan sa estado apan sa kaulahian iyang giangkon nga iyang gimanduan ang kapulisan sa pagdasig sa mga suspek sa pagsukol aron aduna silay rason sa pagpatay kanila.

Si Duterte niingon nga iyang gihimo ang angay niyang buhaton aron maprotektahan ang katawhang Pilipino ug ang nasod ug iyang giangkon ang bug-os nga responsibilidad sa pagpamatay nga may kalabutan sa druga.

Bisan pa sa tanang pasangil, namatikdan ni Duterte nga walay bisan usa ka kaso nga gipasaka batok kaniya.

“Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice department, hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal na, katagal ko na... matagal na akong pumapatay ng tao, hanggang ngayon, hindi pa sila nagfa-file ng kaso?” matod niya nga naghagit sa pagpasaka og kaso batok kaniya bahin sa giingong extrajudicial killings (EJKs).

Daling nitubag ang Ma­lacañang sa gisulti ni Duterte.

Sa usa ka pamahayag, si Executive Secretary Lucas Bersamin niingon nga walay kamatuoran ang iyang pamahayag nga ang krimen nagpabiling kaylap sa nasod.

“There has been a widespread decline in crime across the board,” matod ni Bersamin.

Si Bersamin niingon nga ang impormasyon ni Duterte karaan nga impormasyon.

“In that case, one suspect was arrested, drug paraphernalia was seized, and his partner is now being pursued by law enforcement,” dugang niya.

“All of this shows that our country is safer, our people more secure, and our future more assured than ever before under the stewardship of President Ferdinand Marcos Jr.,” dason ni Bersamin.

Sa bulag nga pahayag, ang Philippine National Police (PNP) nakatala og 61.78 porsyento nga pagkunhod sa kinatibuk-ang index crime sa nasod gikan sa Hulyo 1, 2022 hangtod sa Hulyo 28, 2024.

Gikan sa 217,830 nga gitaho nga mga insidente sa parehas nga panahon sa 2016 hangtod 2018 mikunhod kini sa 83,059.

Ang mga krimen batok sa mga tawo lakip ang pagpatay, homicide, pisikal nga kadaot, ug paglugos, mikunhod ug 55.69 porsyento.

Sa partikular, ang PNP nag-ingon nga nakatala kini og pagkunhod sa 11,641 sa mga pagpatay, 2,420 sa homicide, 2,719 sa mga insidente sa pagpanglugos, ug usa ka talagsaong pagkunhod sa 34,966 sa physical injuries. / TPM /SunStar Philippines