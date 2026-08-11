Duterte, laing 3 manubag sa pagpagawas sa dul-an P450M nga confidential funds

Si Bise Presidente Sara Duterte, kauban ang duha pa ka opisyal sa Office of the Vice President (OVP) ug ang kanhi hepe sa Vice Presidential Security Protection Group (VPSPG), manubag sa pagpagawas sa dul-an sa P450 ka milyon nga kantidad sa confidential funds nga gidili sa mga state auditor tungod sa mga iregularidad.
Atol sa pagpadayon sa impeachment trial ni Duterte niadtong Martes, Agusto 11, 2026, si Xylene del Campo, auditor gikan sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office (ICFAO) sa Commission on Audit (COA), nagkanayon nga ang P73 ka milyunes gikan sa P125 ka milyon nga confidential funds sa OVP niadtong Disyembre 2022 ang gi-disallow tungod sa kulang nga mga supporting document o ebidensya.
Matod sa saksi, nagsumite ang OVP og mga dokumento alang sa pagpagawas sa confidential funds niadtong Disyembre 2022, diin ang mga petsa niini nag-una pa sa aktuwal nga pagpagawas sa pundo.
Gibutyag niya nga naglakip kini sa mga galastuhan alang sa mga kampanya sa kabatan-unan bahin sa patriotism, mga Christmas party, ug uban pang mga kalihukan lakip na ang “partners appreciation night” nga gipahigayon niadtong Disyembre 15, 13, ug 17.
Ang accomplishment report nga gipasa sa OVP ngadto sa COA-ICFO naglakip lamang sa paggamit sa confidential funds gikan sa Disyembre 21 hangtod 31, 2022.
Ang wala giaprubahan nga mga galastuhan sa OVP alang sa Disyembre 2022 naglakip sa P10 milyunes alang sa bayad sa reward; P34.857 milyunes alang sa bayad sa reward pinaagi sa nagkalainlaing mga produkto ug uban pa. / TPM /SunStar Philippines