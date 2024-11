Duterte mihagit sa ICC nga paspasan ang pagsusi

Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nihagit sa International Criminal Court (ICC) nga 'magdali' sa ilang imbestigasyon sa giingong mga kalapasan nga nahimo atol sa drug war sa iyang administrasyon.

“I am asking the ICC to hurry up, and if possible, come here and start the investigation tomorrow,” matod ni Duterte.

Ang kanhi presidente mihimo sa pamahayag niadtong Miyerkules, Nobiyembre 13, 2024, atol sa iyang pagtambong sa House quad committee nga imbestigasyon sa posibleng kalambigitan tali sa pagdagsang sa mga ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) nga operasyon, illegal drug trade, anomalous land acquisition, ug extrajudicial killings (EJKs) sa kanhi administrasyon.

"This issue has been hanging for so many years. Baka mamatay na ako hindi na nila ako maimbestigahan. I am asking the ICC, punta na sila dito bukas. Umpisahan na nila ang investigation. If I am guilty, I will go to prison and rot there the whole time," matod ni Duterte.

Niadtong 2021, ang ICC naglunsad og imbestigasyon sa giingong krimen batok sa katawhan sa pagpatay sa nasod, nga may kalabutan sa kontrobersyal nga drug war ni Duterte gikan sa Nobiyembre 1, 2011 ngadto sa Marso 16, 2019, ang panahon diin iyang gimando ang pagbisa sa Pilipinas gikan sa Rome Statute nga nag-estabilisar sa ICC.

Si Duterte maoy mayor sa Davao City gikan niadtong 2011 hangtod napili siya nga Presidente sa Pilipinas niadtong 2016.

Kapin sa 6,000 ka giingong drug personalities ang napatay sa unom ka tuig nga termino ni Duterte isip chief executive sa nasod.

Ang mga pamilya sa giingong mga biktima niapil sa imbestigasyon sa ICC.

Si Duterte ang gitumbok nga principal respondent sa kaso, kauban si kanhi Philippine National Police (PNP) chief ug karon Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Sa sayo pa niingon siya nga wa siya makaila sa ICC.

Una nang gisubli ni Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr., nga wala niya ilha ang hurisdiksyon sa ICC sa Pilipinas tungod kay lig-on siya nga gikonsiderar nga hulga sa soberanya sa nasod.

‘REPONSIBILIDAD’

Gisubli ni Duterte nga iyang giako ang bug-os nga responsibilidad sa mga pagpamatay nga nahimo sa kapulisan atol sa drug war.

"Since I was President, there has been a serious problem with drugs. I have to issue or make policy statements about drugs and all that happened. 'Yung nangyari, pursuant to my order to stop the drug problem. Akin ‘yon. Akin na akin ‘yon. Ako ang nagbigay ng order," matod ni Duterte.

"I will go to prison for that. I take it as a matter of principle to protect my country," dugang niya.

Sa iyang interpelasyon, si Deputy House Speaker Laguna Representative Dan Fernandez nipahibawo kang Duterte sa bag-o lang gipagawas nga impormasyon gikan sa Philippine National Police (PNP) nga gikan Hulyo 2016 hangtod Hunyo 2022, mikabat sa 1,286 ka mga polis ang apektado sa ilang katungdanan ubos sa drug war.

Sa numero, 312 ang namatay, 974 ang nasamdan, ug 214 nga mga opisyal ang nag-atubang sa 352 nga mga kaso sa kriminal.

Ang datos sa PNP nagpakita nga 191 ka mga opisyal ang na-dismiss sulod sa unom ka tuig nga panahon, ug sa kinatibuk-an nga 221 ka mga opisyal ang nag-atubang sa dismissal tungod sa lainlaing mga rason nga adunay kapin sa 20 ka mga kasamtangang detensyon.

Agig tubag, si Duterte mipasalig sa pagtigom og pundo aron suportahan ang kapulisan sa ilang legal nga mga away.

Siya nidugang nga mohatag siya og P1 milyunes aron makatabang sa mga legal nga galastuhan sa kapulisan. / TPM / SunStar Philippines