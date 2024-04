Duterte mihimakak nga Quiboloy iyang gitagoan

Si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte (FPRRD) nisalikway sa isyo nga iyang gitagoan ang founder ug lider sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) nga si Pastor Apollo Quiboloy, kinsa nag-atubang karon og legal nga mga kaso.

Sa pakighinabi sa Davao Media niadtong Huwebes sa gabii, Abril 11, 2024, nagkatawa siya nga nihagit sa media nga paubanon sila sa iyang balay human sa press conference ug didto pangitaon si Pastor Quiboloy.

“Let me educate all of you. Ang Tamayong, malaki yan. Sa loob maraming bahay, I’m sure sa isang bahay nandyan siya (Quiboloy). Every bahay should be a different search,” siya niingon. Dugang pa niya nga dili siya angay nga maapil sa isyo ni Quiboloy sanglit lider lang sa sekta ang gipangita ug dili siya.

“Pastor, ikaw naman ang wanted, ayaw mo naman a­­kong damayin dinhi,” matod ni FPRRD nga nanungog.

Matod ni Duterte, naa pa si Quiboloy sa Davao, partikular na sa Tamayong kay wa siyay nahibaw-ang laing dapit nga madangpan ni Quiboloy.

Gitataw pa niya nga walay deliberasyon kalabot sa personal nga mga butang ni Quiboloy, ug gipugngan niya ang pagtambag sa pastor nga mo-surrender.

Sa samang adlaw, laing arrest order ang giluwatan sa Pasig City Regional Trial Court (RTC) batok kang Pastor Quiboloy ug sa iyang kaubang mga akusado nga sila si Jackielyn Roy, Cresente Canada, Paulene Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Cemañes tungod sa human trafficking.

Kini nagtimaan sa ikaduhang legal nga aksyon nga gihimo batok kang Quiboloy, human sa pag-isyu sa warrant of arrest sa Davao City RTC sa miaging semana, nga gitarget siya ug ang lima ka mga sakop alang sa mga alegasyon sa child ug sexual abuse.

Ang legal counsel ni Quiboloy, Israelito Torreon, mikompirmar usab niadtong Huwebes nga ang lider sa sekta nagpabilin sulod sa hurisdiksyon sa Pilipinas.

Bisan pa sa mga panawagan alang sa iyang pagsurender, ang pastor mipili sa pagbaliwa­la ug bugti niini nitakda sa pipi­la ka mga termino alang sa iyang pagsurender.