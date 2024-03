Duterte mikatawa sa pasangil nga si Quiboloy gun supplier

Gikataw-an lang ni kanhi Presidente Rodrigo Du­terte ang mga pasangil sa giingong gitaktak nga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) nga si­ya ug ang iyang anak nga si Bise Presidente ug Education Secretary Sara Du­terte, na­kadawat og mga ar­mas gikan sa lider sa KJC nga si Pastor Apollo C. Quiboloy.

Sa press conference nga gipahigayon niadtong Martes, Pebrero 27, 2024, sa Harana Restaurant sa F. Torres Street, Davao City, si Duterte niingon nga “binuang” nga ideya ang paghunahuna nga si Quiboloy makahatag og armas.

“Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Saan man siya kukuha? Kung magsabi siya wala siyang baril bigyan ko siya,” matod ni Duterte, nidugang nga siya dunay kapin sa 500 ka mga pusil nga iyang gihuptan ug nikomedya nga supplier og mga pusil sukad sa bata pa.

“Collectors ang category ko e, ibig sabihin bili ako ng bili pero hindi ko magamit? I can only use one, I can carry a gun only one out of the entire collection maskin mag-abot pa nang singkwenta mil yan. We are only allowed by the authority to carry one gun, not even a rifle,” matod niya.

Matod niya nga sukad pa niadtong mayor pa siya, nagbitbit na siya og pusil kay kanunay siyang moadto sa kabukiran diin anaa ang mga rebelde.

Apan, sa dihang gipangutana kon aduna na ba siyay private army tungod kay ang gatusan ka mga pusil nga iyang gipanag-iya igo na sa usa ka private army, siya mitubag sa usa ka dako nga NO. / SunStar Davao