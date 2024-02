Duterte misugod sa ‘Mindanao initiative’

Tungod sa dako’ng kasagmuyo kon giunsa paggamit sa nangagi ug karon nga mga administrasyon ang resources ug kuwarta sa mga magbubuhis, gipadayag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga plano nga buhion ang Mindanao initiative.

Atol sa press conference sa Grand Men Seng Hotel sa Pichon Street (kanhi Magallanes Street), sa Davao City niadtong Enero 30, 2024 sa gabii, si Duterte niingon nga gusto niyang i-“regroup” ang mga lider sa Mindanao nga pangu­lohan ni kanhi House Spea­ker ug kasamtangang Davao del Norte First District Represen­tative Pantaleon “Bebot” Alvarez nga iduso ang Mindanao initiative.

Bisan kon wala niya klarong gipasabot kon partido ba kini sa politika o kalihukan, ang tuyo sa Mindanao initiative mao ang pagbulag sa isla sa Mindanao gikan sa Republika sa Pilipinas.

“Ito ang last namin, si Bebot Alvarez ang pinapadala ko, siya ang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines,” matod sa kanhi Presidente.

Si Duterte, usa ka abogado, nidugang nga ang secession dili rebelyon o sedisyon kay magkinahanglan kini og legal nga proseso.

“I think before UN where you would gather their signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath in the presence of so many people, we sign that we want to separate,” kini, siya nisulti, sa iyang kasagmuyo kon giunsa sa kagamhanan paggasto ang kwarta.

“One Mindanao tayo, iparaan natin sa proseso na legal, there is such thing as a body that would hear your petition to secede, and explain that. Mag-survey sila, mag-plebisito, kung manalo ), if it’s valid, sabihin ko man yung pera namin inubos nitong ‘yawa’ na ito, ginagastos lang. Kayaman na natin dito, yung mina nandito, ang mining nandito,” matod ni Duterte.

Dugang pa niya nga gusto gyud niya nga mahimo’ng independente ang Mindanao, “kasi ilang presidente na eh, walang nangyari sa Pilipinas.”

Sa laing bahin, sa ngalan sa inisyatiba, siya miingon nga wala pa sila makahukom, niingon nga ang usa ka ngalan kay “pang-arte lang.”

DI MADUGUON

Sa laing bahin, si Alvarez, kin­sa milingkod tupad ni Du­ter­t­e sa maong kalihukan, ni­pa­dayag sa pagkamalaumon nga ang inisyatiba mapadayon.