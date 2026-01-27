Duterte moatubang sa husay sa ICC, Peb. 23

Niingon ang International Criminal Court (ICC) nga takos nga mosalmot sa pre-trial proceedings si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte.
Tungod niini, mahimo nang mapadayon ang confirmation of charges hearing nga gikatakda sa Pebrero 23, 2026.
Sa desisyon nga gipagawas niadtong Lunes, Enero 26, 2026, gisalikway sa Pre-Trial Chamber I ang hangyo sa depensa alang sa walay gitagal nga paghunong (indefinite adjournment).
Nangatarungan ang kampo ni Duterte nga dili siya maayo og panglawas aron mosalmot sa proseso.
Matod sa mga maghuhukom, kontento sila nga epektibong magamit ni Duterte ang iyang mga katungod sa proseso human sa usa ka independenteng medical assessment nga gimando sa Chamber.
Ang hukom migula human susiha si Duterte sa tulo ka medical experts kinsa nisumite sa ilang report niadtong Disyembre 5, 2025.
Ang confirmation of charges hearing usa ka kritikal nga yugto sa mga kaso sa ICC. Niini nga bahin:
Tigumon sa mga maghuhukom kon aduna bay igong ebidensya aron tuohan nga nakahimo si Duterte sa mga krimen nga gipasangil kaniya.
Kon mapamatud-an ang usa o dugang pa nga mga sumbong, ang kaso ibalhin na sa usa ka Trial Chamber alang sa hingpit nga paghusay (full trial).
Gipahibalo sa Chamber nga magpagawas sila og bulag nga mando alang sa eskedyul ug mga direksyon sa hearing sa Pebrero, lakip na ang mga espesyal nga lakang nga girekomendar sa mga doktor aron mapadali ang partisipasyon ni Duterte.
Si Duterte gisuspetsahan sa mga krimen batok sa katawhan (crimes against humanity), lakip na ang pagpatay (murder) ug pagsulay sa pagpatay (attempted murder).
Kini giingong nahitabo sa Pilipinas tali sa Nobiyembre 1, 2011, ug Marso 16, 2019, sugod sa iyang panahon isip Mayor sa Dakbayan sa Davao hangtod sa iyang pagkapresidente sa nasod diin iyang gipatuman ang kontrobersyal nga “war on drugs.”
Ang Pre-Trial Chamber I gilangkuban nila ni Presiding Judge Iulia Antoanella Motoc, kauban sila si Judge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, ug Judge Maria del Socorro Flores Liera.
Sa usa ka pamahayag, ang lead counsel ni Duterte nga si Nicholas Kaufman nipadayag sa iyang kahiubos human sila gibalibaran sa higayon nga mopresentar sa ilang kaugalingong medical evidence ug mosusi sa mga magkasumpaki nga nakit-an sa mga doktor nga pinili sa korte. / TPM, SunStar Philippines