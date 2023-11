Duterte nadakin-as, naospital sa Davao

Luwas na karon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte human siya gikatahong nakadin-as sulod sa iyang lawak niadtong Biyernes, Nobiyembre 3 sa gabii.

Sa Facebook post, si kanhi special assistant to the president ug karon Senador, Christopher Lawrence “Bong” Go niingon nga si Duterte, kinsa kanhi mayor usab sa Davao City, gidala sa Davao Doctors Hospital’s medical facility, human makasinati og kahasol.

“Aksidenteng nadulas sa kuwarto ng kanyang bahay si dating pangulong Rodrigo Duterte, kaya naman sinamahan siya ni Senador Bong Go sa Davao Doctors Hospital...” matod sa iyang post sa Nobiyembre 4.

Si Go niingon nga ang kanhi Presidente mipaubos sa check-up ug X-ray examination, diin ang findings nagpakita nga wala siyay komplikasyon ug stable na ang iyang kondisyon.

Parehong nagpasalamat ang kanhi Presidente ug ang senador sa mga medical frontliner ug kawani sa ospital.

Dugang pa, gi-post usab ni Go nga sila si Duterte nagpahulagway uban sa mga medical professional sulod sa ospital. Partikular nga gipasalamatan ni Go ang mga healthcare professional sa ilang serbisyo ug sakripisyo, labi na sa panahon sa pandemya.

Namatikdan, ang nasudnong media nitaho nga si Duterte nagpa-medical checkup human makasinati og pag-ubos sa timbang ug pagpangurog niadto pang Nobiyembre 2022.

Gibutyag sa kanhi Presidente nga ang mga doktor nakaki­ta og mga timailhan sa “trauma” sa iyang brainwaves, nga mahimong malambigit sa daghang mga aksidente sa motorsiklo, lakip na ang bag-o lang.