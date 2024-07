Duterte nanghimakak nga siya, mga anak magpapili

Gipanghimakak ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte (FPRRD) ang pangangkon sa iyang anak nga si Bise Presidente Sara Duterte nga tulo ka mga sakop sa pamilyang Duterte ang magpapili sa pagka senador sunod tuig.

Matod ni Duterte, apil na niini sila si Davao City Mayor Sebastian Duterte ug First District Representative Paolo Duterte, nga pulos naglantaw sa pagdagan sa Senado sa 2025 elections.

“Maniwala ka diyan kay Inday? Susmaryosep naman, i-jamming ka niyan ng husto,” matod ni Duterte atol sa Maisug Prayer rally sa Tacloban City sa Hunyo Hunyo 30, 2024, nagpasumbingay nga si Sara nagkomedya lang. “Saan ka nakakita, [ang] tatay, dalawang anak magtakbo?”

Gibarugan ni Duterte ang iyang baruganan uban sa mga tigbalita, nga nagpamatuod nga wala siyay intensyon nga mopadayon sa laing katungdanan sa politika tungod sa nagkahinay nga impluwensya, iyang edad, ug kakuwang sa pundo nga mahinungdanon alang sa kalampusan sa eleksyon.

“I won’t go back to politics. I am done. I am no longer popular. I do not have the funds, I have nothing. What is left is my cockiness, yabang na lang,” matod ni Duterte.

Gitambagan usab niya ang iyang anak nga babaye batok sa pagdagan sa pagkapresidente sa 2028 nga nasudnon nga eleksyon, nga nag-awhag, “They worry about Inday (Sara)? Inday, don’t seek the presidency. If you are hearing this, avoid it. Give it to ambitious ones instead.”

Kini nga pamahayag sa kanhi pangulo sa nasod nunot sa bag-o lang gibutyag ni Bise Presidente Sara Duterte sa impromptu interview atol sa iyang pagbisita sa Cagayan de Oro City niadtong Hunyo 25.

“Ingon sa akoang mama, modagan og senador ang akong manghod nga si Baste Duterte, and siya ang modagan sa 2028 for President. Ang ingon sa akong mama, mobalik daw ko sa Davao nga mag mayor ko.”

Giklaro pa niya nga wala’y diskusyon bahin sa iyang pagluwat sa katungdanan isip bise presidente. / David Ezra Francisquete uban ang mga taho gikan ni Zoelah Alkuino, AdDU Intern