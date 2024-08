Duterte: Pagsulod sa kapulisan, sundalo sa KOJC cpd. makapasubo

Usa ka masulub-on nga estado sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) dihang gisulod sa daghang polis ug mga sundalo sa ilang compound niadtong Sabado, Agusto 24, 2024, tungod sa kamatayon sa usa ka tawo ug daghan pa ang nanginahanglan og medikal nga pag-atiman aron pagsikop sa lider sa grupo nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Mao kini ang reaksiyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Dominggo, Agusto 25, 2025, nga nagkanayon "has never been in a more tragic state."

Sa usa ka pamahayag, gisaway ni Duterte ang kapulisan nga gipangulohan ni Davao Regional Police Office chief Brigadier General Nicolas Torre tu­ngod sa pagpugos sa pagsulod sa compound sa KOJC nga mi­sangpot sa mainitong komprontasyon sa mga sumosunod ni Quiboloy niadtong adlawa.

Usa ka miyembro sa KOJC ang namatay human giatake sa kasingkasing, samtang ang “daghang uban pa” nanginahanglan og medikal nga pagtagad samtang sila buot mopakgang sa operasyon sa kapulisan.

Gitawag ni Duterte ang insidente nga "political harassment, persecution, violence and abuse of authority."

"Rights have been trampled upon and our laws, derided...This certainly puts a dark stain on the hands of those involved in today's incidents, led by no less than the top police officials of the region," matod ni Duterte.

"We call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal orders," dugang sa kanhi Presidente.

Ang kanhi taas nga pangulo sa nasod nanawagan sa ta­nan nga mga Pilipino, bisan unsa pa ang politikanhon nga bulok, sa paghalad sa mga pag-ampo alang sa kalinaw ug hustisya ug aron luwason ang katawhan sa KOJC gikan sa dili angay nga tensyon nga dala sa paghari sa kahadlok ug kalisang sa mga tawo nga nanumpa sa pagtuboy sa balaod ug pagpanalipod sa mga molupyo sa nasod.

ADMINISTRADOR

Gitudlo ni Quiboloy si Duterte isip bag-ong adminis­trador sa mga propriyedad sa KOJC nunot sa pag-isyo sa warrant of arrest batok kaniya tungod sa human trafficking ug child and sexual abuse nga gisang-at sa mga kanhi miyembro sa organisasyon.

Kini ang ikaduhang higa­yon nga gisulong sa kapulisan ang KOJC compound aron masikop si Quiboloy, ingon man ang upat pa ka kauban niini nga akusado. Usa sa iyang kaubang akusado nasikop niadtong Hulyo.

Ang P10 milyones nga reward gitanyag alang sa bisan unsang impormasyon nga mosangpot sa pagkasikop ni Quiboloy.

DI MOBIYA?

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Torre niingon nga dili nila biyaan ang 30 ka ektarya nga propiyedad hangtod nga dili nila makit-an si Quiboloy ug ang iyang kaubang akusado.

"Again, let us ask this administration how it can gua­rantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated," matod ni Torre.

"Meron tayong life detector na ginagamit natin kapag nag- collapse ang mga structures. Dati sniffing dogs ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment diyan na kapag nilagay natin sa semento, malalaman natin sa kabila niyan kung may tao," dugang niya.

"Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw ito (Saturday). Magpapaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha or ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam niyo nakita namin, we will publish the rooms ng mga kuwarto ng mga bata nila, mga anak nila, mga alalay nila. May mga kuwarto ng mga bata, may mga pictures ng mga bata, may mga panga­lan ng dalagita roon," dugang ni Torre.

DI MAGPADAKOP

Sa sayo pa, si Quiboloy namahayag nga dili niya tugotan si bisan kinsa nga makadakop kaniya nga buhi tungod kay iyang giakusahan ang gobyerno sa Pilipinas nga nakigkunsabo sa gobyerno sa US tungod sa iyang "extraordinary rendition."

Si Quiboloy nag-atubang og 43 ka mga kaso sa US nga naglakip sa sex trafficking pinaagi sa puwersa lakip na ang mga bata, money laundering ug fraud ug coercion, ug uban pa.