Duterte: Pagsuspenso sa akong programa kalapasan

Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nisaway sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) tungod sa pagsuspenso sa iyang sinemana nga programa, nagtawag niini nga paglapas sa iyang “right to free expression.”

Ang MTRCB nipahamtang niadtong Martes, Disyembre 26 og 14 ka adlaw nga preventive suspension order sa duha ka mga programa sa Sonshine Media Network International (SMNI): “Gikan sa Masa, Para sa Masa” ug “Laban Kasama ang Bayan.”

Ang Gikan sa Masa usa ka show nga gidumala ni Duterte uban sa televangelist ug SMNI owner Apollo C. Quiboloy. Samtang ang Laban gi-host sa kanhi opisyal sa administrasyon ni Duterte nga si Lorraine Badoy.

Sa report gikan sa SMNI News, si Duterte niingon, “One, you have to be in gross violation of my constitutional right to free expression. Second, of course, is the outfit I’m using as a platform for violation for press freedom,” matod niya.

“In my view, the suppression of your right to exercise this freedom cannot be subject to preliminary or permanent status. That shouldn’t be allowed. The right to free expression is absolute to me. That is how I understood it,” siya nidugang.

Ang kanhi chief executive nag - atubang usab og reklamo sa grave threats nga gipasaka ni Act Teachers Partylist Rep . France Castro .

Si Castro nisang-at og kaso sa paglapas sa Article 282 sa Revised Penal Code batok kang Duterte atubangan sa Quezon City Prosecutor’s Office tungod sa mga pamahayag nga iyang gihimo sa Gikan sa Masa, Para sa Masa sa SMNI diin iyang gihisgutan ang confidential fund sa iyang anak nga si Bise Presidente Sara Duterte.

Ang National Telecommunications Commission (NTC), sa laing bahin, niisyu usab og 30 ka adlaw nga suspensiyon sa operasyon sa television network tungod sa mga kalapasan sa prangkisa sa kongreso.

Ang magbabalaod nga nakabase sa Davao City ug Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Partylist Representative Margarita “Migs” Ignacia B. Nograles niduso og resolusyon nga nag-awhag sa National Telecommunications Commission (NTC) sa pagsuspenso sa operasyon sa SMNI.