Duterte supak sa pagpalagpot kang Marcos

Taliwala sa bag-o niyang mga pamahayag, giklaro ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga wala siya nagpasiugda sa pagpalagpot sa nipuli kaniya nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Let me be very clear to everybody, I’m not for the ouster of Marcos,” matod ni Duterte sa pakighinabi kaniya sa iyang kanhi presidential spokesperson, Salvador Panelo, nga gisibya sa dzRJ.

Iyang gipadayag ang pag­res­peto sa “free will” sa ka­tawhan sa pagpili kang Marcos sa 2022 elections.

Si Duterte niingon nga ang iyang nag-unang kabalaka sa kasamtangang Presidente nagtuyok sa iyang pagduso sa Charter change.

Atol sa prayer rally sa Davao City niadtong Enero 29, gitumbok ni Duterte si Marcos nga drug addict ug nipasidaan batok sa people’s initiative nga gipasiugdahan sa asawa ug ig-agaw ni Marcos, First Lady Liza Araneta-Marcos, ug House Speaker Martin Romualdez.

Kalabot sa iyang sugyot nga mobulag ang Mindanao sa Pilipinas, giklaro ni Duterte nga naggumikan kini sa kasagmuyo sa pagtratar sa miaging mga administrasyon sa isla.

Gihatagan niya og gibug-aton nga ang iyang plano sa pagbulag wala maglakip sa gubat apan usa ka legal nga proseso nga ipresentar ngadto sa United Nations, susama sa kaso sa Timor Leste.

“They thought if you want to secede, it’s going to be a war. No. We are going to do it the legal way,” dugang niya.

Sa pagtubag sa mga pagsupak base sa 1987 Constitution, si Duterte nangatarungan, “It is not against the Constitution. It is outside the Constitution. Mag-secede ka nga e,” niingon nga ang secession nahisubay sa katungod sa katawhan sa kaugalingong determinasyon.

Gisaway ni Marcos ang panawagan alang sa pagbulag sa Mindanao, nga giisip nga “mapakyas ra” ug usa ka “pagbugalbugal sa constitution” atol sa “Constitution Day 2024” nga kalihukan sa Makati City. / RGL sa SunStar Davao