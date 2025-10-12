Duwa sa UST batok Ateneo usa ka UAAP classic

Ang sikit nga duwa sa Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles ug University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers maoy unang higayon sa kasaysayan sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Final Four era nga naabot ang men’s basketball game ngadto sa triple overtime.
Ang Blue Eagles nga maoy ni-host sa maong duwa napilde sa visiting Growling Tigers, 98-89, sa kulbahinam nga duwa sa UAAP Season 88 niadtong Sabado, Oktubre 11, 2025.
Si Nic Cabañero maoy nangulo sa UST sa tanan sa iyang 22 puntos ug 11 rebounds, samtang si Collins Akowe, nga midula og 51 minutos, nakarehistro og double-double sa 20 puntos, 19 rebounds, ug tulo ka steals ug tulo ka blocks. Samtang si Forthsky Padrigao, nga kaniadto usa ka Blue Eagle, nakahatag og 20 puntos. / RSC