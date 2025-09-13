Duwa sugdan na!

Mga duwa karon:
12:30 PM USC batok DBTC (High School)
2:00 PM CEC batok USJ-R (High School)
3:30 PM USC batok UP-Cebu (College)
5:00 PM USJ-R batok Benedicto (College)
Opisyal na nga buksan ang basketball competition sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 25 sa newly-renovated Cebu Coliseum karong adlawa, Septiyembre 14, 2025.
Ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars ug Benedicto College (BC) Cheetahs maoy magtigi sa main game sa college division alas 5 sa hapon.
Sa milabay nga season, ang Jaguars ug Cheetahs nakasulod sa semifinalist apan pulos kini gitagak sa managlahi nga kontra. Ang Jaguars gipildi sa University of Cebu (UC) Webmasters samtang ang nauwahi gilupig sa eventual season champion University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Sa dili pa ang main game, magharong ang University of San Carlos (USC) Warriors ug University of Philippines (UP) - Cebu Fighting Maroons alas 3:30 sa hapon.
Samtang sa high school division, ang USC Baby Warriors ug Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves magharong sa opening game, sundan kini sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug USJ-R Baby Jaguars.
Bitbit ang tema nga “25 Years of Excellence: Honoring the Past, Embracing the Future” pormal nga gibuksan kagahapon, Septiyembre 13, ang Cesafi pinaagi sa grand opening ceremony sa Cebu Coliseum.
Nagsugod ang opening pinaagi sa motorcade gikan sa Sacred Heart School–Jesuit (daan nga campus) sa Gen. Maxilom Avenue paingon sa iconic nga Coliseum. Gisunod niini ang tradisyonal nga parada sa mga atleta.
Lakip sa highlights sa opening mao ang pagpili sa Miss CESAFI 2025 ug ang Grand Palabas. / RSC