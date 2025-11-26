Duyog sa kalampusan sa usa ka Sugboanon'g DJ

Paningkamot, pag-ampo, ug pagdiskarte.
Mao kini ang tulo ka haligi nga gisandigan sa batan-ong DJ nga si Christian Navarrete, mas nailhan nga si DJ CHANZ, sa iyang sa pagtukod sa iyang kaugalingong ngalan sa nightlife scene sa Cebu ug sa mas lapad pang komunidad.
Luyo sa kusog nga tukar ug suga sa entablado, anaa ang estorya sa usa ka batang nagsugod sa iyang damgo sa sayong edad.
Nagsugod ang iyang hilig sa pag-DJ ug paghigugma sa Electronic Dance Music (EDM) sa dihang 11 anyos pa siya.
Nadiskobre niya kini samtang naglakaw-lakaw sa dalan Colon ug nadunggan ang makalingaw nga mga tugtog gikan sa dagkong speaker sa gawas sa tindahan.
Ang iyang pagkamausisaon kon unsaon paghimo sa ingon nga musika maoy nagtulod kaniya sa pag-search sa internet diin nagsugod ang iyang journey.
Bisan walay kaugalingong ekipo, naggahin si Navarrete og oras sa labing duol nga kompyuteran aron makapraktis ug makakat-on.
Pirmi siya motan-aw og performance videos sa mga DJ diin nadiskubre niya si Hardwell, usa ka Dutch DJ nga nakahatag kaniya og dako nga inspirasyon ug nakaimpluwensiya sa iyang estilo.
Walay undang niyang pagdiskarte aron makatigom ug makapalit sa iyang unang mga equipment.
Sa dihang nakompleto kini, nagsugod siya og pangita og kliyente hangtod nakakuha siya og mga imbitasyon sa dagkong music festivals ug dili lang sa Cebu apan lakip sab sa ubang lugar.
Naka-perform siya uban sa pipila ka iladong personalidad sa rave scene, usa ka milestone nga nagpadasig sa iyang pagpadayon.
Usa sa labing highlight sa iyang karera mao ang pag-perform sa Sinulog Festival nga nag-abli kaniya sa daghang oportunidad.
Tungod sa iyang pagkamadasigon, naka-invest siya og bag-ong ekipo, nakapalit og kaugalingong sakyanan, ug naka-renovate sa iyang mini-studio.
Gawas sa EDM festivals, aduna sab siyay regular nga night gigs sa dagko ug nailhan nga establisyemento sa nightlife.
Labaw sa tanan, gipakita ni DJ CHANZ nga ang iyang estorya dili lang personal nga kalampusan, kondili usa ka pahinumdom nga walay imposible sa tawo nga andam maningkamot ug motuo sa kaugalingon.
Ang iyang panaw nagpamatuod nga ang damgo mahimong tinuod kon sundan sa pasensya, determinasyon, ug kasing-kasing nga andam modawat sa mga hagit.
Sa katapusan, ang iyang dalan dili lang bahin sa musika, kini usa ka inspirasyon alang sa tanang gustong mosugod sa ilang kaugalingong damgo uban ang suporta sa komunidad nga nagtan-aw ug nagtuo kanila. / Sinulat ni John Velez / PR