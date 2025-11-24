DVMF: Kaluwasan sa hayop segurohon atol sa bagyo

Gipahimangnuan sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) ang mga residente nga segurohon ang kaluwasan sa ilang mga binuhi ug kahayupan samtang ang siyudad nangandam alang sa posibleng epekto sa Tropical Depression ‘Verbena.’
Si Dr. Alice Utlang, ang hepe sa DVMF, nagpahinumdom sa mga tag-iya og binuhi niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025, nga ampingan, segurohon nga luwas, ug dili pasagdan ang ilang mga binuhing mananap atol sa katalagman.
Matod niya, ang mga emerhensiya kanunay nga makapa-panic o makapalabay sa mga binuhi, mao nga kinahanglan kaayo nga mangandam daan ang mga tag-iya niini.
“Importante gyud nga ampingan nato ang atong mga pets, labi na kadtong nagpuyo duol sa sapa. Ayaw sila buhii para makuyog ninyo kon kinahanglan mo-evacuate,” matod ni Utlang nga nagpasabot nga mas taas ang peligro sa mga mananap nga anaa sa daplin sa sapa ug sa mga lugar nga daling bahaon.
Giawhag sab ni Utlang ang mga tag-iya og kahayupan nga ibalhin ang ilang mga mananap ngadto sa mas taas ug mas luwas nga mga dapit.
Gilauman niya nga ang mga residente molantaw sa kaayuhan sa ilang mga binuhi nga kahayupan isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagpangandam sa katalagman. / CAV