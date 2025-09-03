Dwight mi-react sa mga kritiko

Nipagawas og reaksyon si National Basketball Association (NBA) basketball legend Dwight Howard sa mga ningkuwestiyon sa iyang pagkasulod sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nga ipahigayon karong weekend.
Giawhag ni Howard ang iyang mga kritiko nga magbase sa mga numero diin nitali siya og career averages nga 15.7 puntos ug 11.8 rebounds.
Aduna ra’y laing 13 ka mga magduduwa ang nakahimo niini ug tanan pulos nasulod sa Hall of Fame.
“So, why not me?” pangutana sa 8-time NBA All-Star nga napatik sa AP News. / Gikan sa wires