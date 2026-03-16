Dx Lapid gitudlong bag-ong General Manager sa MCWD

Kanhi radio broadcaster Atty. John Dx Lapid, natudlo isip bag-ong general manager sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) niadtong Lunes, Marso 16, 2026.
Gihulipan niya si Edgar Donoso. Sa usa ka pakighinabi sa telepono niadtong Lunes, gipahayag ni Lapid nga ang iyang dinalian nga prayoridad mao ang pag-stabilize sa operasyon sa water district samtang ribyuhon ang mga kasamtangang proyekto ug kontrata aron masiguro nga magpabiling lig-on ang panalapi sa utility. Matod niya, tahuron ang mga kasamtangang kasabutan, apan tun-an kini alang sa posibleng renegotiation.
Gipasabot ni Lapid nga dunay mga kontrata sa Bulk Water Supply diin mas dako ang bayad sa MCWD apan mas barato ang baligya ngadto sa mga konsumidor, hinungdan nga nakuwestiyon ang pinansyal nga kahimtang sa ahensya.
Giila ni Lapid ang non revenue water (NRW) o ang tubig nga mawala tungod sa buslot, illegal connections, o karaan nga sistema—isip usa sa kinadak-ang hagit sa operasyon.
Plano sa MCWD nga paduolon ang serbisyo ngadto sa mga aplikante imbes nga pabisitahon pa sila sa opisina sa MCWD.
Pabilin gihapon ang polisiya diin putlan og tubig ang mga account nga mapakyas sa pagbayad sulod sa usa ka bulan.
Matod ni Lapid, dako kini og tabang sa pagpalig-on sa koleksyon ug panalapi. / EHP