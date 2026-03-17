Dyip 3-0 ang destinasyon

5:15 pm- Terrafirma batok Blackwater
7:30 pm- Converge batok Meralco
Solong liderato maoy tinguha sa Terrafirma Dyip sa ilang pagpakigbatok sa Blackwater Bossing sa premirong duwa karong Miyerkules, Marso 18, 2026 (PH time), sugod sa alas 5:15 sa hapon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Bitbit ang 2-0 nga rekord, ang Dyip kasamtangang nakigbahin sa liderato kauban ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ug NLEX Road Warriors.
Pulos yanong gipangligsan sa Dyip ang nag-una nilang mga kontra nga mao ang Titan Ultra Giant Risers, 112-82, ug Converge FiberXers, 111-100.
Nahimo kini sa Dyip sa pagpangulo sa ilang impresibong 7-footer nga Mubashar Ali kinsa nag-average og 38.5 points ug 23.5 rebounds.
Sa kadaugan sa Dyip batok sa FiberXers nga niagi og ovetime, si Ali nirehistro og 50 puntos ug 25 rebounds, nga gituohang maoy labing unang 50-20 performance sa kasaysayan sa 50 ka tuig nga liga, matod ni league chief statistician Fidel Mangonon III.
Ang lokal nga mga magduduwa sa Dyip hilabi na si Jerrick Ahanmisi ningkayod sab og maayo aron suportahan si Ali.
“Gutom kami,” matod pa ni Terrafirma Dyip coach Ronald Tubid. “Now we’re enjoying practice, we’re excited to practice, we’re doing good in practice so natra-translate na lang sa games iyon.”
Sa ilang bahin, ang Bossing nasubhan og masakit nga 81-84 nga kapildihan batok sa Road Warriors.
Nagkanayon si Blackwater coach Jeffrey Cariaso nga buhaton nila ang tanan aron makabangon gikan ning
maong kapildihan ug mapugngan ang pagdagan sa Dyip.
Sa main game, mopakita’g aksiyon ang Meralco Bolts batok sa FiberXers nga adunay 1-1 nga rekord. / ESL