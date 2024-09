Dyip mikirig sa bolts

Gilubong sa Meralco Bolts og 42 puntos ang Terrafirma Dyip, 128-82, sa Ninoy Aquino Stadium, Sabado sa gabii, Septiyembre 21, aron ipakita ang ilang kabangis ug kaandam para sa quarterfinals sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup.

Gitapos sa Bolts ang elimination round nga dunay 7-3 (win-loss) record ug nakuha nila ang No. 2 seed sa Group A.

Sa next round, kontrahon sa Bolts ang No. 3 seed sa Group B. Base sa standing, naa ra sa San Miguel Beermen o Ginebra Gin Kings ang ilang ikaatbang sa best-of-five quarterfinals series.

Ang 42 puntos nga labaw maoy labing dako sa franchise history sa Bolts.

Apan gipahinumdoman ni Meralco coach Luigi Trillo ang iyang mga batos nga ang domi­nante nga kadaogan wa magpasabot nga magkom­piyansa na sila.

"But this can be a false sense of security for us kasi Terrafirma is out. You see the game before when we played Converge and there's something on the line. Converge played at a different level because it was like a do-or-die game for them," matod niini.

"Terrafirma, if you look at it, it's their last game, there's really nothing to play for. So we have to be careful with that, right? But this will help sharpen the saw for us," dugang ni Trillo.

Si Alvin Pasaol mipabuto og 21 puntos ug si CJ Cansino miamot og 15 alang sa Bolts.

Samtang nakakuha og igong pahuway ang import nga si Allen Durham nga dunay 14 puntos ug pito ka rebounds sulod sa 24 minutos ug si local ace Chris Newsome nga mibuhat og 6 puntos sa 18 minutos nga playing time.

Sa first game, gisilat sa Blackwater Bossing ang inilog nga San Miguel Beermen, 111-94, aron magpabiling buhi ang paglaom sa quarterfinals.

Nagmangtas ang import sa Bossing nga si George Kings sa iyang 49 puntos ug 11 rebounds.

Ang Beermen miduwa nga wala ang ilang import nga si Jordan Adams tungod sa harmstring injury.

Nagtabla ang Bossing ug NLEX Road Warriors nga pulos dunay 4-5 record.

Aron makasulod sa quarterfinals ang Bossing, kinahanglan mapilde ang Road Warriors batok Ginebra nga gaduwa pa niining pagsuwat. Kon mahitabo, dapat modaog pud ang Bossing kontra Rain or Shine (7-2) karong Lunes.

Puntos matag-usa:

1st game

Blackwater (111) - King 49, Barefield 14, Chua 9, David 6, Rosario 6, Kwekuteye 5, Ilagan 4, Casio 4, Escoto 4, Jopia 4, Suerte 4, Corteza 2. San Miguel (94) - Fajardo 23, Perez 21, Romeo 15, Lassiter 5, Rosales 5, Trollano 5, Cruz 4, Brondial 4, Nava 4, Teng 4, Manuel 2, Jimenez 2.

2nd game

Meralco (124) - Pasaol 21, Cansino 15, Durham 14, Jose 12, Bates 11, Banchero 9, Almazan 8, Hodge 8, Caram 7, Newsome 6, Torres 4, Mendoza 3, Rios 2, Quinto 2, Pascual 2. Terrafirma (82) - Hester 18, Sangalang 17, Hanapi 12, Hernandez 11, Olivario 7, Carino 5, Grospe 4, Ramos 4, Cahilig 2, Ferrer 2. / RSC