Dyip miligis sa Ginebra

Giligsan sa Terrafirma Dyip ang grabe ka inilog nga Brgy. Ginebra Gin Kings, 91-85, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Abril 7, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila.

Nagkumboya sila si Juami Tiongson, Javi Gomez De Liano ug Stephen Holt aron ihatag sa Dyip ang labing dako niining kadaugan sa kasamtangan nga nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 4-3, ikaupat sa standings.

Gipangulohan ni Tiongson ang Dyip pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og kaugalingon niyang career-high 22 puntos si De Liano samtang niamot og 12 puntos ug 11 ka rebounds si Holt.

“It was a collective effort,” matod ni De Liano nga napatik sa www.pba.ph. “Historically, bumibigay sa second half. In this game, we made sure, whoever are there on the floor, to make an impact and get the head start.”

Ning-abli og dako ang agianan sa Dyip paingon sa kadaugan dihang nakaposte sila og 89-76 nga labaw sa nahabiling kapin sa duha ka mga minutos.

Sa kapildihan, ang Gin Kings natagak sa three-way tie sa ikalimang dapit ug 3-3 nga rekord diin kauban nila ang Blackwater Bossing ug TNT Tropang Giga.

Gipangulohan ni Christian Standhardinger ang Gin Kings pinaagi sa iyang 21 puntos samtang nidugang og 11 puntos si Japeth Aguilar.

Sa premirong duwa, gipatapsingan sa Tropang Giga ang Meralco Bolts, 92-90.

Ang kadaugan gipangulohan ni Calvin Oftana pinaagi sa iyang 26 puntos samtang nidugang og 15 puntos si Jayson Castro.

Ang Bolts, nga nahagbong sa 3-4 nga rekord, gipangulohan nila ni Aaron Black ug Cliff Hodge pinaagi sa ilang 16 puntos matag usa. / ESL