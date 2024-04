Dyip mobangga sa Meralco

Mga duwa karon:

4:30 pm- Meralco batok Terrafirma

7:30 pm- Rain or Shine batok Converge

Parehong mosuway pagrehistro og ikaduhang sunodsunod nga kadaugan ang Terrafirma Dyip ug Meralco Bolts sa ilang engkuwentro sa premirong duwa ning Miyerkules, Abril 3, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Sukwahi sa naandan, ang Dyip dili na kulatahunong puwersa ning higayuna ug kasamtangan kining naggunit og 3-2 nga rekord, ikalima sa standing.

Nasayod niini si Meralco coach Luigi Trillo.

“Sa ngayon you can see that they’re gelling well,” matod ni Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

“They’re playing as a team so not only do they have the pieces, mga solid na tatlo o apat, pero pati ‘yung ibang players nila maganda ngayon inilalaro.”

Gipahimangnuan ni Trillo ang iyang mga batos nga mopagawas sa tanan niining ikabuga.

Ang Bolts adunay 2-3 nga rekord.

Sa main game, magpinaksitay ang parehong nagsalimoang nga Rain or Shine Elasto Painters ug Converge FiberXers.

Ang Elasto Painters adunay 1-4 nga rekord samtang ang FiberXers naghupot og 0-5 nga baraha. (ESL)