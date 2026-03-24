Dyip mobiyahe paingon sa 4-0

Pahugtan og suway sa Terrafirma Dyip ang ilang paggunit sa solong liderato sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa premirong duwa karong Miyerkules, Marso 25, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa pagpangulo sa ilang impresibong import nga si Mubashar Ali, ang Dyip ningligis sa nag-una nilang tulo ka mga kontra nga mao ang Titan Ultra Giant Risers, 112–82, Converge FiberXers, 111–100 (OT), ug Blackwater Bossing, 99–88.
Ning maong mga duwa, si Ali nag-average og 33 puntos ug 19 rebounds.
Alang ni Dyip coach Ronald Tubid, daghan pa ang gikinahanglan una makonsiderar nga hingpit na silang nakalugnot gikan sa imahe nila kaniadto nga kulatahunong puwersa sa liga.
“Hindi pa fully absorbed ng mga players sistema namin kaya dinadahan-dahan din namin para right time ang pag-peak,” asoy ni Tubid, nga napatik sa www.pba.ph.
Batok sa Fuel Masters, nagkanayon si Tubid nga kinahanglan nilang doblihon ang ilang kayod aron masumpayan ang perpekto nilang rekord.
Gisugdan sa Fuel Masters ang ilang kampanya pinaagi sa duha ka sunodsunod nga kadaugan batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 101-98, ug Giant Risers, 109-76.
Apan sa labing ulahi nilang duwa, ang Fuel Masters nasugamak sa kapildihan batok sa Meralco Bolts, 86-93.
Niini, seguradong ipagawas sa Fuel Masters ang tanan niining ikabuga aron makabangon gikan sa kapildihan.
Sa main game, magsangka ang San Miguel Beermen ug FiberXers. / ESL