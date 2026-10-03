Dyip nagpainit na sa makina

Nangandam na ang Terrafirma Dyip bitbit ang misyon nga makahunat sila sa pagbalik sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup human nipahuway kadiyot ang liga aron mohatag og suporta sa players nga nilangkob sa FIBA Asia Qualifiers ug 2026 Asian Games.
Ang Terrafirma nagbitbit og 3-5 (win-loss) record ug tinguha niini nga mas mapakusgan pa ang ilang performance aron motaas ang tsansa nila sa playoff spot.
Nagbabag sa dalan sa Dyip ang defending champion TNT Tropang 5G sa main game karong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, alas 7:30 sa gabii sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang TNT adunay 4-4 record ug anaa kini sa ikaupat nga puwesto samtang ang Terrafirma naa sa ikalima nga luna sa Group A team standings.
Nag-una sa Group A ang NLEX Road Warriors (7-2), gisundan sa San Miguel Beermen (7-2), ug Converge FiberXers (5-4).
Samtang ang Macau Giant Pandas (2-6) ug Titan Ultra Giant Risers (2-7) mao ang anaa sa ubos nga puwesto.
Sa first game, magtigi ang NLEX ug ang Macau alas 5:15 sa hapon. / RSC