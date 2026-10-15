Dyip nahubsan og gasolina batok Beerman

Ang Cebuano bigman nga si June Mar Fajardo ug import nga si George King sa San Miguel Beermen maoy nangulo sa paglatigo sa Terrafirma Dyip, 135-105, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup niadtong Miyerkules sa gabii, Oktubre 14, 2026, sa Ninoy Aquino Stadium.
Gipahimungtan sa Beermen ang Dyip human sila gipilde sa ilang karibal nga TNT Tropang 5G sa miaging Sabado.
Nipakatap si Fajardo og personal conference-high nga 25 puntos ug nilangkat pud og 12 ka rebounds, samtang si King nipabuto og 44 puntos.
Si Fajardo mao ang usa sa nipaulbo sa opensa sa Beermen sa second quarter, diin niiskor siya og 13 ug nilangkat og siyam ka rebounds aron hatagan og 64-47 nga labaw ang Beermen sa halftime.
Nipabuto pud si King og 30 puntos sa second ug third quarters og didto na niburot sa 96-67 ang labaw sa Beermen ug wa na gyud makaandar ang makina sa Dyip.
Tungod sa maong kadaugan, nisaka ang rekord sa Beermen sa 8-3 (win-loss) ug nagsunod sila sa Group A leader nga NLEX Road Warriors. Gipasabot ni Austria nga iyang gipahinumdoman ang iyang batos nga bisan nasulod na sila sa quarterfinals, padayon pa gihapon ang pagdeterminar sa ranking.
“I’m trying to remind them that this game is very important for us to maintain our position in the top two,” batbat ni Austria.
Ang Terrafirma kinsa nakatilaw sa ilang ikapito nga pilde sulod sa 11 ka duwa, nisandig ni Justin Strings nga nimugna og 28 puntos ug siyam ka rebounds ug ni Maverick Ahanmisi nga adunay 23 puntos ug siyam ka assists.
Samtang sa lain nga duwa, gilubong pud sa NLEX Road Warriors ang Titan Giants Risers, 147-115, aron isaka ang ilang baraha ngadto sa 9-2.
Ang import sa Road Warriors nga si Deonte Burton nipupo og 21 puntos, siyam ka rebounds ug pito ka assists, ang local All-Star nga si Robert Bolick nidugang og 20 puntos, lima ka rebounds ug walo ka assists, samtang si Kevin Alas nitunol og 19 puntos gikan sa bench.
Si LJ Gonzales nidugang og 17 puntos, si Rob Herndon niamot og 16 ug si Xyrus Torres nipuno og 12 para sa NLEX ni head coach Jimmy Alapag.
Si Joshua Munzon nipabuto og 33 puntos ug si Tirrell Brown niamot og 29 sa pilderong Titans. / RSC