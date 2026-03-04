Dynamite fishing sa Punta Engaño gipasusi

Gisugdan na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang imbestigasyon bahin sa giingong dynamite fishing sa Barangay Punta Engaño human nikatap ang mga hulagway sa social media niadtong Marso 3, 2026.
Nimando si Kongresista Junard “Ahong” Chan ug Mayor Cindi King-Chan sa City Environment and Natural
Resources Office (Cenro) nga molihok dayon tungod kay ang dapit usa ka tourism zone.
Matod ni Kapitan Crisanto Estardo, ang mga mangingisda nga giingong nalambigit naggikan sa Sityo Mangal ug Solas.
Gisubay na sab ang sakayan nga nakita sa hulagway.
Giangkon ni Lt. Col. Randy Naval sa Maritime Police nga lisod ang pagbantay sa tibuok kadagatan tungod sa kakuwang sa tawo ug sakayan, ilabi na nga lapad ang baybayon sa rehiyon.
Sa pagkakaron, nagsusi pa ang Cenro kon ang maong hulagway bag-o ba o karaan na, samtang wala pa sila’y nakit-an nga mga patay nga isda sa dapit.
Nimando na si Police Lt. Col. Randy Naval sa Maritime Unit 7 sa pag-verify sa maong report.
Giangkon niya nga hagit ang pag-monitor sa tibuok kadagatan tungod sa kalapad sa baybayon ug kakuwang sa mga sakayan ug personnel sa maritime police. / DPC