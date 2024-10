E-bike drayber ‘naghikog’; liog gihigtan, nagluhod

Naputol ang ubolubol sa drayber sa e-bike nga gituohan nga mikutlo sa iyang kinabuhi nga napalgan pasado alas 10 sa gabii, Martes, Oktubre 29, sa Sityo Malipayon, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.

Gamit ang pisi sa timba sa tabay nga gibaat sa liog ug nakit-an nga nagluhod ang 17 anyos nga lalaki nga gitago sa pangalan nga Jeffrey, residente sa naasoy’ng dapit.

Si Vincie Monterde, administrator sa Barangay Inayawan nagkanayon nga nasuta ang paghikog sa maong lalaki sa dihang ang mga silingan nakadungog nga adunay naglagubo sa iyang gipuy-an.

Unang nanaog ang igsuon apan wa kini nakita tungod kay ngitngit ang palibot kay way kurente ang ilang balay.

Ang barangay maoy first responder sa dihang gipahibawo sa maong hitabo.

Asoy sa opisyal nga pagbalik sa igsuon nga nagdala na og flashlight, naiwagan ang lawas ni Jeffrey nga nagluhod nga adunay higot ang liog samtang ang tumoy nga bahin sa pisi gihigot sa trusses.

Dali nga gitabang sa mga personnel sa barangay ug gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC) apan gideklarar nga dead on arrival (DOA).

Gikataho nga nag-antos sa depression ang maong 17 anyos.

Ang focal person sa Gender and Development (GAD), Abraham Diaz nabalaka sa sunodsunod nga kaso sa hikog sa Inayawan.

Sa miaging tulo na ka semana, duna sab 25 anyos nga naghikog-patay tungod sa kaguol sa kamatayon sa iyang inahan ug lain pa niadtong lima na ka buwan ang nilabay.

Matod ni Diaz nga iyang hangyuon ang kaparian sa St. Augustine de Hippo Quasi Parish Recoletos nga mohimo og Parish Intervention-Family Collaborators sa mga batan-on nga dunay kasinatian sa depression.

Ang mga indibidwal nga nag-antos sa depresyon ug nanginahanglan og tabang, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa mosunod nga numero: HopeLine Hotlines at (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); and 2919 (toll-free number for all GLOBE and TM subscribers); DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP). / FVQ