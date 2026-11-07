E-bike driver gipusil-patay sa bana sa 'gikarelasyon'

Dali nga nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa Sawang Calero Police Station ang suspek sa pagpusil-patay sa usa ka e-bike driver sa Tupaz Street, Barangay Sawang Calero, Siyudad sa Sugbo niadtong pasado alas 9:25 sa gabii sa Huwebes, Nobiyembre 5, 2026.
Gideklara nga dead on arrival sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang biktima nga si Paolo Nico Ramos, 37 anyos, molupyo sa Sityo Omega sa maong barangay.
Nakaangkon si Ramos og samad pinusilan sa ulo.
Ang suspek giila nga si Erick Orias, 35 anyos, usa sab ka e-bike driver ug silingan sa biktima.
Pinaagi sa pagpangulo ni Police Major Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, gihimo dayon ang imbestigasyon gamit ang mga CCTV footage ug mga pahayag sa mga saksi nga nitudlo kang Orias.
Sa pagkasikop sa suspek, nakuha gikan kaniya ang usa ka paltik nga 9mm pistol nga adunay usa ka buhing bala.
Nasakmit sab sa dapit sa nahitabuan ang upat ka basiyo sa bala sa parehong kalibre.
Sa gihimong interogasyon, niangkon ang suspek sa krimen.
Gibutyag niini nga gihimo niya ang pagpamusil tungod sa giingong sige nga pagpanghulga sa biktima kaniya, gawas pa sa iyang pagduda nga adunay relasyon ang biktima ug ang iyang asawa.
Gidayeg ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), ang mga sakop sa Sawang Calero Police Station tungod sa ilang dali nga pagresponde nga niresulta sa pagkasikop sa suspek. / AYB