E-bike driver nag-sideline og shabu, sikop

Nadakpan ang usa ka drayber sa e-bike nga namaligya og ilegal nga drugas atol sa usa ka buy-bust ala 1:15 sa kaadlawon, Miyerkules, Oktubre 29, 2025, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Dalaguete.
Ang dinakpan giila nga si alyas “Baklay,” 32 anyos, dunay kapuyo ug nagpuyo usab sa Barangay Poblacion, Dalaguete.
Si Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nibutyag sa Sunstar Superbalita Cebu nga si Mendoza na-monitor sa ilang intelligence operative nga gihimo lang plantalya ang pagmaneho og e-bike apan namaligya diay siya og shabu.
Nasubay sab nga nagkomprahan kini og drugas gikan sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipalitan siya sa mga operatiba og usa ka pakete nga shabu nga mobalor sa P500.
Nasakmit gikan sa suspek ang duha ka pakete sa ilegal nga drugas nga shabu, P500 nga buy-bust money, ug P300 nga halin sa drugas.
Niabot sa 4.24 gramos ang total nga timbang sa drugas nga gibanabana nga mobalor sa P28,832.
Ang nasikop mao si alyas Adoy, 33, ulitawo, ug taga Purok 4, Brgy. Talavera, Toledo City.
Nasakmit gikan sa suspek ang 4.30 gramos nga shabu nga gibanabanaang mokantidad og P29,240. / GPL