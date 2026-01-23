E-bike driver ‘namaak’ sa laing drayber, nag-ilog og pasahero

Gipriso ang usa ka 23-anyos nga drayber sa e-bike human kini pasanginli nga namaak ug nangulata og isig ka drayber tungod sa panag-ilog og pasahero niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 21, 2026, sa F. Jaca Street, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Nailhan ang dinakpan sa alyas nga Cyrill, samtang ang biktima mao ang 46-anyos nga si alyas Roger, parehong residente sa maong barangay.
Sumala sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nidangop ang biktima sa ilang buhatan human nakaangkon og mga samad sa ulo ug sa tuo nga bahin sa iyang mata.
Matod ni Roger, gipaak siya sa suspek atol sa ilang panag-away.
Apan sa iyang depensa, gisaysay ni Cyrill nga nagkasugat sila sa dalan samtang nagmaneho sa ilang mga e-bike dihang kalit lang siyang gipatiran ni Roger.
Tungod niini, nibawos siya hangtod nga nisangpot ang ilang panagbingkil sa sinumbagay nga nakamugna og kasamok sa dapit.
Gibutyag ni Cyrill nga duna na silay panagbikil ni Roger niadtong miaging gabii pa.
Matod niya, nangilog og pasahero ang biktima bisan og siya ang nauna sa linya.
“Ako ra gyud siya giingnan nga sunod gani kon kinsa ang nauna, mao to ang sakyan una sa pasahero,” asoy sa suspek.
Nagtuo ang suspek nga nagdumot kaniya ang biktima hinungdan nga gikontrahan siya niini.
Bisan kon niangkon si Cyrill nga iyang nahinaykan og kulata ang biktima tungod sa kalagot, hugot niyang gihimakak ang pasangil nga iyaha kining napaakan.
Kasamtangang nagtingkagol na sa prisohan ang suspek ug gikatakdang pasakaan og kasong Physical Injury. (JDG)