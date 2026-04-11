E-bike driver napalgang patay sa dagat sa Talisay

Patay na nga napalgan ang 45-anyos nga e-bike driver nga naglutaw-lutaw sa Larawan Public Beach sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Talisay niadtong Huwebes sa hapon, Abril 9, 2026.
Giila sa kabanay ang namatay nga si Roldan Bucao, ulitawo, usa ka Person with Disability (PWD) nga taga Sityo Tiago, Brgy. San Isidro sa maong dakbayan.
Base sa imbestigasyon, katapusang nakit-an si Bucao niadtong Miyerkules nga nag-inusarang naglakaw paingon sa
Barangay Dumlog mga alas 8 pasado sa buntag.
Si Ramil Bucao, maguwang sa namatay, nibutyag nga naandan sa iyang manghod nga mobiyahe sa buntag nga di mananghid unya mouli inig ka gabii na.
Dugang ni Ramil nga dihang gitawagan nila si Roldan, wala na kini motubag hinungdan nga nagpatabang sila sa kapulisan sa pagpangita niini nianang tibuok gabii.
Nahibaw-an na lang nila sa mga post sa social media nga dunay lalaki nga naglutaw-lugaw sa kadagatan nga wa na'y kinabuhi.
Nagtuo ang mga kabanay nga naligo ang biktima sa dagat ug nalumos sanglit maglisod na siya og langoy human na-mild stroke. (JDG)