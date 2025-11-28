E-bike i-ban sugod sa Disyembre 1

Nangandam na ang mga lokal nga kagamhanan sa Metro Cebu sa palisiya labot sa pagpadagan og electric bikes ug tricycles human nga gipahibalo sa Department of Transportation (DOTr) nga dili na tugotan nga mosubay sa tanang nag-unang karsada sa tibuok nasod sugod Disyembre 1, 2025.
Gipasabot ni Land Transportation Office (LTO) Assistant Secretary Markus Lacanilao, atol sa deliberasyon sa Senado alang sa 2026 nga budget sa DOTr niadtong Huwebes, Nob. 27, nga andam ang ahensiya sa pagsugod sa operasyon batok sa mga e-bike ug e-trike nga mogamit sa pampublikong karsada.
Ang mga yunit nga malam-bigit sa bisan unsang insidente sa kalsada awtomatikong i-impound.
Si Senador Raffy Tulfo kinsa nipadayag sa iyang suporta, niawhag sa LTO nga paspasan ang pagpahibalo sa mga lokal nga kagamhanan pinaagi sa Department of the Interior and Local Governance (DILG) aron malikayan ang kalibog sa publiko.
Dugang ni Lacanilao nga mogawas sab ang tukmang mga giya alang sa pagparehistro sa e-bikes ug e-trikes.
Usa ka representante sa LTO Central Visayas nga nahinabi sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Nobiyembre 28, nipasabot nga naghuwat pa sila sa mando gikan sa Central Office kabahin sa pagpatuman sa direktiba.
MANDAUE
Sa Dakbayan sa Mandaue, giingon ni Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) Chief Hyll Retuya nga kini nga direktiba nagpalig-on lamang sa mga palisiya nga ilang daan nang gipatuman.
Matod niya nga sukad pa sa miaging tuig, gidid-an ang pag-agi sa e-bikes ug e-trikes sa nag-unang mga karsada sa dakbayan.
Gibarugan sa Team nga ang tricycles ug e-bikes nagpabiling gidili sa mga highway ug dagkong dalan ubos sa lokal nga palisiya.
“They use public roads, they should be bound by the same laws enumerated under RA 4136 and the EVIDA (Electric Vehicle Industry Development Act or Republic Act No. 11697) Law,” matod ni Retuya.
Iyang gidugang nga ang kadaghanan sa ilang mga enforcer gibutang sa nag-unang karsada aron mabantayan kadtong padayon mosupak sa direktiba.
Sa inner roads, ang pagpangdakop magdepende sa local barangay enforcer.
Niadtong Nobiyembre 26, 2024, nagpatuman og total ban ang Team batok sa e-bikes sa dakbayan tungod sa pagsaka sa gidaghanon niini nga nagdala og kabalaka sa posibleng paglapas sa trapiko ug aksidente.
Apan gilibkas human sa duha ka semana tungod sa hangyo sa mga drayber nga regulasyon ang ipatuman, dili pag-ban kanila.
Ang mga multa nagkantidad gikan P500 hangtod P5,000 depende sa kalapasan.
CEBU CITY
Samtang sa Cebu City walay total ban apan nagpatuman kini og regulasyon ubos sa City Ordinance 2531 nga gisugdan niadtong 2019—sa wala pa mogawas ang LTO og memorandum bahin sa e-vehicle classification.
Matod ni Cebu City Transportation Office (CCTO) Deputy Chief Kent Franscesco Jongoy, nagpabilin kini nga ordinansa ang unang baseha-nan sa ilang pagpatuman.
Ubos sa CO 2531, kinahanglan nga marehistro ang e-trikes matag tuig sa CCTO, makakuha og endorsement sa barangay, ug ipadagan lamang sa interior routes.
Gidili gihapon silang moagi sa mga major nga karsada bisan pa alang sa personal o komersiyal nga gamit, gawas kon adunay special exemption.
Kinahanglan sab nga adunay local permit o CCTO authorization ang drayber aron maseguro nga nakahibalo sila sa balaod ug regulasyon bisan pa kon dili sila obligado nga adunay tradisyonal nga lisensiya.
Ang mga paglapas sama sa:
○ Walay rehistro,
○ Walay route number, ug
○ Pag-operate sa dili tukma nga rota o kalsada.
Ang makalapas makamulta og P500 hangtod P1,000, ug ang yunit i-impound kon nagbalikbalik na sa mga nahimong kalapasan.
Gipasabot ni Jongoy nga nag-deploy sila og “Traders” units ug Mobile Control and Highway (MCH) Team aron dakpon ang mga e-trikes nga molihok gawas sa gitudlong rota, ilabina sa habagatan nga bahin sa siyudad.
Matod niya, kasagarang nag-operate ang e-bikes ug e-trikes sa mga barangay ug interior roads, ilabi na duol sa Carbon Public Market.
Apan iyang gipasabot nga duna pay kinahanglan nga mga kausaban sa maong ordinansa tungod sa mga kakulangan sa pagpatuman, lakip ang dealership ug procurement policy.
DRAYBER
Si Gregorio Abellanosa, usa ka e-trike driver sa Carbon Public Market, supak sa maong plano kay apektado ang iyang panginabuhian.
Matod niya nga dili kaayo siya moagi sa dagkong dalan ug sagad sa iyang pasahero taga Barangay Ermita.
Nanawagan si Abellanosa nga tugotan sila nga mopaluyo sa interior barangay roads ug andam siyang makakuha og kumpletong papeles.
Si Jerome Abing, laing drayber, mosugot sa pagdili sa e-bikes ug e-trikes sa major road sa katuyoan nga madisiplina ang mga drayber.
Apan sa kondisyon nga pahugtan sab ang pagbadlong niadtong illegal parking sa siyudad. / EHP